Начерти отрезки длиной 5см,7см,4см,6см.Сумма длин каких отрезков равна 1дм 1см? Разно??ть длин каких отрезков равна 2 см? Проверь
Математика
Начерти отрезки длиной 5см,7см,4см,6см.Сумма длин каких отрезков равна 1дм 1см? Разно??ть длин каких отрезков равна 2 см? Проверь
Ответ(ы):
Гость:
Сумма отрезков 5 и 6 см,4 и 7 см равна 1 дм 1см Разность отрезков 6 см и 4см, 7и 5 см равна 2 см
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