Запиши числа в каждой строке в порядке убывания 98'89'78'87'64'46'52'25 23'32'48'84'19'91'71'17 сравни ??ежду собой числа в каждой строке Что ты заметил

Математика
Запиши числа в каждой строке в порядке убывания 98'89'78'87'64'46'52'25 23'32'48'84'19'91'71'17 сравни ??ежду собой числа в каждой строке Что ты заметил
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