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Таблица по Австралии,кто первым открыл её
География
Таблица по Австралии,кто первым открыл её
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Австралию открыл Джеймс Кук
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