Представь числа:81, 72. 45 в виде суммы двух слагаемых, каждое из которых делится на 9 . *ЗАПИШИ ВЫРАЖЕНИЯ И ВЫЧИСЛИ ИХ ЗНАЧЕНИЯ!

Математика

Представь числа:81, 72. 45 в виде суммы двух слагаемых, каждое из которых делится на 9 . *ЗАПИШИ ВЫРАЖЕНИЯ И ВЫЧИСЛИ ИХ ЗНАЧЕНИЯ!

Автор: Гость