Представь числа:81, 72. 45 в виде суммы двух слагаемых, каждое из которых делится на 9 . *ЗАПИШИ ВЫРАЖЕНИЯ И ВЫЧИСЛИ ИХ ЗНАЧЕНИЯ!

Математика
Представь числа:81, 72. 45 в виде суммы двух слагаемых, каждое из которых делится на 9 . *ЗАПИШИ ВЫРАЖЕНИЯ И ВЫЧИСЛИ ИХ ЗНАЧЕНИЯ!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18+63=81 45+27=72 36+9=45
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