Зимой почва на полях промерзает достаточно глубоко ,а в лесу слой промёрзшей земл?? значительно меньше. Как вы думаете ,почему?
Биология
Зимой почва на полях промерзает достаточно глубоко ,а в лесу слой промёрзшей земл?? значительно меньше. Как вы думаете ,почему?
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