Зимой почва на полях промерзает достаточно глубоко ,а в лесу слой промёрзшей земл?? значительно меньше. Как вы думаете ,почему?

Биология

Зимой почва на полях промерзает достаточно глубоко ,а в лесу слой промёрзшей земл?? значительно меньше. Как вы думаете ,почему?

Автор: Гость