Сравните заданные числа и поставьте вместо звездочек соответсвующий знак нераве??ства 1)1,5*1 целая 1 пятая 2)1 четвертая*0,4 3)17 пятидесятых*0,22 4)-2,5*-2,3 5)8 двадцать пятых*1 6)-0,3*0

Математика
Сравните заданные числа и поставьте вместо звездочек соответсвующий знак нераве??ства 1)1,5*1 целая 1 пятая 2)1 четвертая*0,4 3)17 пятидесятых*0,22 4)-2,5*-2,3 5)8 двадцать пятых*1 6)-0,3*0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)1,5≥1 целая 1 пятая 2)1 четвертая ≤0,4 3)17 пятидесятых≥0,22 4)-2,5≤-2,3 5)8 двадцать пятых≤1 6)-0,3 ≤0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В классе 36 человек.Из них 19 девочек.Какую часть класса составляют девочки?
Ответить
Русский язык
Драгоценого/драгоценного
Ответить
Биология
Зимой почва на полях промерзает достаточно глубоко ,а в лесу слой промёрзшей земл?? значительно меньше. Как вы думаете ,почему?
Ответить
Литература
Во второй главе "Евгения Онегина" Пушкин называет создателя "Метаморфоз" Овидия его другим именем: а)Назон б)Нерон
Ответить
Математика
Решите пожалуйста в столбик 873×30= 873×300= 25700-92*60= 92*600-25700= 800*900= 8000*100= Зарание спасибо
Ответить