Сравните заданные числа и поставьте вместо звездочек соответсвующий знак нераве??ства 1)1,5*1 целая 1 пятая 2)1 четвертая*0,4 3)17 пятидесятых*0,22 4)-2,5*-2,3 5)8 двадцать пятых*1 6)-0,3*0
Математика
Сравните заданные числа и поставьте вместо звездочек соответсвующий знак нераве??ства 1)1,5*1 целая 1 пятая 2)1 четвертая*0,4 3)17 пятидесятых*0,22 4)-2,5*-2,3 5)8 двадцать пятых*1 6)-0,3*0
Ответ(ы):
Гость:
1)1,5≥1 целая 1 пятая 2)1 четвертая ≤0,4 3)17 пятидесятых≥0,22 4)-2,5≤-2,3 5)8 двадцать пятых≤1 6)-0,3 ≤0
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