Выпиши в первый столбик глаголы,спряжение которых узнаешь по окончаниям,а во второй-глаголы,которые будешь ставить в неопределённую форму.Как решить,куда писать глагол? сидеть*лежать*колоть*терпеть*ловить*молчать*гасить*гнать
Русский язык
Выпиши в первый столбик глаголы,спряжение которых узнаешь по окончаниям,а во второй-глаголы,которые будешь ставить в неопределённую форму.Как решить,куда писать глагол? сидеть*лежать*колоть*терпеть*ловить*молчать*гасить*гнать
Ответ(ы):
Гость:
1 спр неопределённая форма 2 спр сидеть колоть ловить лежать гасить терпеть молчать гнать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите с задачей! : От пристани одновременно в противоположных направлениях отчалили два теплохода. Первый теплоход плыл 15 часов со скоростью 67...
Математика
Сравните заданные числа и поставьте вместо звездочек соответсвующий знак нераве??ства 1)1,5*1 целая 1 пятая 2)1 четвертая*0,4 3)17 пятидесяты...
Русский язык