Выпиши в первый столбик глаголы,спряжение которых узнаешь по окончаниям,а во второй-глаголы,которые будешь ставить в неопределённую форму.Как решить,куда писать глагол? сидеть*лежать*колоть*терпеть*ловить*молчать*гасить*гнать

Русский язык

Выпиши в первый столбик глаголы,спряжение которых узнаешь по окончаниям,а во второй-глаголы,которые будешь ставить в неопределённую форму.Как решить,куда писать глагол? сидеть*лежать*колоть*терпеть*ловить*молчать*гасить*гнать

Автор: Гость