Выпиши в первый столбик глаголы,спряжение которых узнаешь по окончаниям,а во второй-глаголы,которые будешь ставить в неопределённую форму.Как решить,куда писать глагол? сидеть*лежать*колоть*терпеть*ловить*молчать*гасить*гнать

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Выпиши в первый столбик глаголы,спряжение которых узнаешь по окончаниям,а во второй-глаголы,которые будешь ставить в неопределённую форму.Как решить,куда писать глагол? сидеть*лежать*колоть*терпеть*ловить*молчать*гасить*гнать
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 спр        неопределённая форма     2 спр сидеть             колоть                       ловить  лежать                                            гасить терпеть        молчать  гнать
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