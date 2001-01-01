Помогите с задачей! : От пристани одновременно в противоположных направлениях отчалили два теплохода. Первый теплоход плыл 15 часов со скоростью 67 км/ч, а второй- 23 часа со скоростью 87 км/ч. Какое расстояние оказалось между ...

Математика

Помогите с задачей! : От пристани одновременно в противоположных направлениях отчалили два теплохода. Первый теплоход плыл 15 часов со скоростью 67 км/ч, а второй- 23 часа со скоростью 87 км/ч. Какое расстояние оказалось между теплоходами?

Автор: Гость