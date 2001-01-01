Помогите с задачей! : От пристани одновременно в противоположных направлениях отчалили два теплохода. Первый теплоход плыл 15 часов со скоростью 67 км/ч, а второй- 23 часа со скоростью 87 км/ч. Какое расстояние оказалось между ...
Математика
Помогите с задачей! : От пристани одновременно в противоположных направлениях отчалили два теплохода. Первый теплоход плыл 15 часов со скоростью 67 км/ч, а второй- 23 часа со скоростью 87 км/ч. Какое расстояние оказалось между теплоходами?
Ответ(ы):
Гость:
1)15*67=1005(км)-это проплыл первый теплоход. 2)23*87=2001(км)-это проплыл второй теплоход. 3)1005+2001=3006(км) Ответ:3006 км оказалось между теплоходами.
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