5 пословиц на приставки пре при

Русский язык
5 пословиц на приставки пре при
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По прИходу и расчёт держи .  Ножки с подходом , ручки с подносом ,сердце с покором,голова с поклоном,язык с прИговором .  Масленница-объедуха , деньгам прИберуха.  Молодость ушла -не простилась, старость прИшла - не спросила  Жена прИласкает,а мать пожалеет.  Посеешь прИвычку- пожнёшь характер.  Не родись ни хорошим,ни прИгожим,а родись счастливым .  Что прИпасёшь , то и понесёшь .  Не суди по прИезду,а суди по отъезду.  Не твоё.хоть прИшей,твоим не станет (поговорка)  .Осень -прИпасиха , зима -прИбериха.  ПрИ солнце тепло , при Родине добро  Привычка-вторая натура.(поговорка)  Каков прИход,таков и расход.  ПрЕмудрость в голове,а не в бороде .
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