5 пословиц на приставки пре при

Гость: Гость:

По прИходу и расчёт держи . Ножки с подходом , ручки с подносом ,сердце с покором,голова с поклоном,язык с прИговором . Масленница-объедуха , деньгам прИберуха. Молодость ушла -не простилась, старость прИшла - не спросила Жена прИласкает,а мать пожалеет. Посеешь прИвычку- пожнёшь характер. Не родись ни хорошим,ни прИгожим,а родись счастливым . Что прИпасёшь , то и понесёшь . Не суди по прИезду,а суди по отъезду. Не твоё.хоть прИшей,твоим не станет (поговорка) .Осень -прИпасиха , зима -прИбериха. ПрИ солнце тепло , при Родине добро Привычка-вторая натура.(поговорка) Каков прИход,таков и расход. ПрЕмудрость в голове,а не в бороде .