Помогите пожалуйста,вообще не шарю,буду очень признательна,заранее спасибо

Информатика
Помогите пожалуйста,вообще не шарю,буду очень признательна,заранее спасибо
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