Твір опис природи за картиною ф.манайло золота осінь
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Твір опис природи за картиною ф.манайло золота осінь
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