Помогите написать сказку на английском языке с переводом не большую (7-12 предложений) P.s мозги и фантазия не работают помогите и по быстрее!!!:3

Английский язык
Помогите написать сказку на английском языке с переводом не большую (7-12 предложений) P.s мозги и фантазия не работают помогите и по быстрее!!!:3
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