Помогите написать сказку на английском языке с переводом не большую (7-12 предложений) P.s мозги и фантазия не работают помогите и по быстрее!!!:3

Английский язык

Помогите написать сказку на английском языке с переводом не большую (7-12 предложений) P.s мозги и фантазия не работают помогите и по быстрее!!!:3

Автор: Гость