НА ПОШИВ ПОКРЫВАЛА УХОДИТ 2М ТКАНИ.СКОЛЬКО ТАКИХ ПОКРЫВАЛ МОЖНО СШИТЬ ИЗ 16 М ТКАНИ? как записать условие задачи?
Математика
НА ПОШИВ ПОКРЫВАЛА УХОДИТ 2М ТКАНИ.СКОЛЬКО ТАКИХ ПОКРЫВАЛ МОЖНО СШИТЬ ИЗ 16 М ТКАНИ? как записать условие задачи?
Ответ(ы):
Гость:
2 м-1пкрв 16м-?пкрв 16:2=8 пкрв
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