НА ПОШИВ ПОКРЫВАЛА УХОДИТ 2М ТКАНИ.СКОЛЬКО ТАКИХ ПОКРЫВАЛ МОЖНО СШИТЬ ИЗ 16 М ТКАНИ? как записать условие задачи?

Математика

НА ПОШИВ ПОКРЫВАЛА УХОДИТ 2М ТКАНИ.СКОЛЬКО ТАКИХ ПОКРЫВАЛ МОЖНО СШИТЬ ИЗ 16 М ТКАНИ? как записать условие задачи?

Автор: Гость