Помогите! Задание: Выпишите слова в таком порядке а) имени существительные которы?? изменяются по числам б)имена существительные которые употребляются только в единственном числе в) имена существительные которые употребляются т...
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Помогите! Задание: Выпишите слова в таком порядке а) имени существительные которы?? изменяются по числам б)имена существительные которые употребляются только в единственном числе в) имена существительные которые употребляются только во множиствинном числе. Слова: Очки шофёр молоко рисунок газета творог ножницы синица сахар шашки дружба тетрадь санки пальто мёд сливки шоссе яблоко брюки
Ответ(ы):
Гость:
Рисунок-рисунки Газета-газеты Синица-синицы Тетрадь-тетради Яблоко-яблоки Шофер Молоко Творог Сахар Пальто Мёд Шоссе Очки Ножницы Шашки Санки Сливки Брюки
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