Помогите! Задание: Выпишите слова в таком порядке а) имени существительные которы?? изменяются по числам б)имена существительные которые употребляются только в единственном числе в) имена существительные которые употребляются т...

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Помогите! Задание: Выпишите слова в таком порядке а) имени существительные которы?? изменяются по числам б)имена существительные которые употребляются только в единственном числе в) имена существительные которые употребляются только во множиствинном числе. Слова: Очки шофёр молоко рисунок газета творог ножницы синица сахар шашки дружба тетрадь санки пальто мёд сливки шоссе яблоко брюки

Автор: Гость