Из предложений исчезли подлежащие.Догадайся,что это за слова,и впиши их в кроссво??д. По горизонтали: ____________корабля стоял на верхней палубе. Наше______длилось целую неделю. Игра в снежки - любимая детская зимняя____. ...
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Из предложений исчезли подлежащие.Догадайся,что это за слова,и впиши их в кроссво??д. По горизонтали: ____________корабля стоял на верхней палубе. Наше______длилось целую неделю. Игра в снежки - любимая детская зимняя____. В сквере рядом со школой стоит_______Александру Сергеевичу Пушкину. По вертикали: На уроке возникла проблемная___________. __________чуть не опоздал на поезд. Над диваном висел_____________бабушки. В тот момент во мне заговорила сильная_______. Из окна гостиной открывался довольно унылый ________.
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