Что токое глаг и прил

Русский язык
Что токое глаг и прил
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Глагол это действие предмета.прилагательное это признак предмета
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