Юннаты посадили 4 ряда дубков по 12 дубков в каждом ряду и 3 ряда берёз по 20 берёз в к??ждом ряду на сколько больше посадили юннаты берёз чем дубков
Математика
Юннаты посадили 4 ряда дубков по 12 дубков в каждом ряду и 3 ряда берёз по 20 берёз в к??ждом ряду на сколько больше посадили юннаты берёз чем дубков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12•4=48 2) 20•3=60 3) 60-48=12
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