Юннаты посадили 4 ряда дубков по 12 дубков в каждом ряду и 3 ряда берёз по 20 берёз в к??ждом ряду на сколько больше посадили юннаты берёз чем дубков

Математика

Юннаты посадили 4 ряда дубков по 12 дубков в каждом ряду и 3 ряда берёз по 20 берёз в к??ждом ряду на сколько больше посадили юннаты берёз чем дубков

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