Ювелір випустив із печі у форму 25 г золота за температури кристалізації. Яка кількість теплоти виділиться під час кристалізації та остигання золотої відливки до 65 градусів

Физика
Ювелір випустив із печі у форму 25 г золота за температури кристалізації. Яка кількість теплоти виділиться під час кристалізації та остигання золотої відливки до 65 градусів
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кристаллизация - переход вещества из жидкого в твёрдое. 1. При кристаллизации выделится тепло равное количеству теплоты при температуре плавления: Дж  где  удельная теплота плавления вещества (по справочнику) В системе СИ: 25 г = 0,025 кг 2. При остывании золота от температуры плавления 1063 °С до 65 °С выделится кол-во теплоты: Дж где  удельная теплоёмкость золота (по таблице)  3. Общее кол-во теплоты которое выделится при остывании и кристаллизации:  Дж  
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