Ювелір випустив із печі у форму 25 г золота за температури кристалізації. Яка кількість теплоти виділиться під час кристалізації та остигання золотої відливки до 65 градусів

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Кристаллизация - переход вещества из жидкого в твёрдое. 1. При кристаллизации выделится тепло равное количеству теплоты при температуре плавления: Дж где удельная теплота плавления вещества (по справочнику) В системе СИ: 25 г = 0,025 кг 2. При остывании золота от температуры плавления 1063 °С до 65 °С выделится кол-во теплоты: Дж где удельная теплоёмкость золота (по таблице) 3. Общее кол-во теплоты которое выделится при остывании и кристаллизации: Дж