Иван Иваныч отправился из дома на озеро Медвежье ловить рыбу. Три часа он ехал на поезде со скоростью 75км/ч ,а потом 2 часа шёл по лесу со скоростью 4км/ч.Какой путь проделал Иван Иваныч от дома до озера.

Математика

Иван Иваныч отправился из дома на озеро Медвежье ловить рыбу. Три часа он ехал на поезде со скоростью 75км/ч ,а потом 2 часа шёл по лесу со скоростью 4км/ч.Какой путь проделал Иван Иваныч от дома до озера.

Автор: Гость