Иван Иваныч отправился из дома на озеро Медвежье ловить рыбу. Три часа он ехал на поезде со скоростью 75км/ч ,а потом 2 часа шёл по лесу со скоростью 4км/ч.Какой путь проделал Иван Иваныч от дома до озера.
Математика
Иван Иваныч отправился из дома на озеро Медвежье ловить рыбу. Три часа он ехал на поезде со скоростью 75км/ч ,а потом 2 часа шёл по лесу со скоростью 4км/ч.Какой путь проделал Иван Иваныч от дома до озера.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*75+2*4= 225+8=233 км преодолел Иван Иваныч в погоне за рыбой
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