Иван разрезал батон хлеба и сделал бутерброды сколько у него получилось бутербро??ов если он сделал 10 разрезов ответы

Математика

Иван разрезал батон хлеба и сделал бутерброды сколько у него получилось бутербро??ов если он сделал 10 разрезов ответы

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