Иван разрезал батон хлеба и сделал бутерброды сколько у него получилось бутербро??ов если он сделал 10 разрезов ответы
Математика
Иван разрезал батон хлеба и сделал бутерброды сколько у него получилось бутербро??ов если он сделал 10 разрезов ответы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иван сделав 10 надрезов получил 11 бутербродов
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