Определите, начиная с какого номера, все члены данной арифметической прогрессии -32; -25,6; -18,2; ... неотрицательны. С РЕШЕНИЕМ
Алгебра
Определите, начиная с какого номера, все члены данной арифметической прогрессии -32; -25,6; -18,2; ... неотрицательны. С РЕШЕНИЕМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак, начиная с 6-го номера арифметической прогрессии все её члены будут неотрицательны. Ответ: 6
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