Из 1 кг макулатуры можно изготовить 25 школьных тетрадей.сколько таких тетрадей мо??но изготовить из 1 ц макулатуры? Из 1 т макулатуры?

Гость: Гость:

Для решение данной задачи сначала вспомним, что: 1т=10ц=1000кг; 1ц=100кг. Из 1ц макулатуры можно изготовить: 25*100=2500(школьных тетрадей). Из 1т макулатуры можно изготовить: 25*1000=25000(школьных тетрадей). Ответ: 2500; 25000.