Из 1 кг макулатуры можно изготовить 25 школьных тетрадей.сколько таких тетрадей мо??но изготовить из 1 ц макулатуры? Из 1 т макулатуры?
Математика
Из 1 кг макулатуры можно изготовить 25 школьных тетрадей.сколько таких тетрадей мо??но изготовить из 1 ц макулатуры? Из 1 т макулатуры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для решение данной задачи сначала вспомним, что: 1т=10ц=1000кг; 1ц=100кг. Из 1ц макулатуры можно изготовить: 25*100=2500(школьных тетрадей). Из 1т макулатуры можно изготовить: 25*1000=25000(школьных тетрадей). Ответ: 2500; 25000.
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