Из 1 ц свеих чблок получили 16 кг сушеных . На сколько килограмов масса сушеных ябло?? меньше массы свежих
Математика
Из 1 ц свеих чблок получили 16 кг сушеных . На сколько килограмов масса сушеных ябло?? меньше массы свежих
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ц=100 кг 100-16=на84(кг) масса сушёных яблок меньше мыссы свежих
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