Из 1 ц свеих чблок получили 16 кг сушеных . На сколько килограмов масса сушеных ябло?? меньше массы свежих

Математика

Из 1 ц свеих чблок получили 16 кг сушеных . На сколько килограмов масса сушеных ябло?? меньше массы свежих

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