Из 100 парников пятая часть занята луком, салатом - в 2 раза меньше, чем луком, а остальные парники заняты огурцами. Сколько парников заняты огурцами? СРОЧНО

Математика

Из 100 парников пятая часть занята луком, салатом - в 2 раза меньше, чем луком, а остальные парники заняты огурцами. Сколько парников заняты огурцами? СРОЧНО

Автор: Гость