Из 100 парников пятая часть занята луком, салатом - в 2 раза меньше, чем луком, а остальные парники заняты огурцами. Сколько парников заняты огурцами? СРОЧНО
Математика
Из 100 парников пятая часть занята луком, салатом - в 2 раза меньше, чем луком, а остальные парники заняты огурцами. Сколько парников заняты огурцами? СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100:5=20( п)луком 20:2=10(п) салатом 100-(20+10)=70(п) огурцами
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