Из 2 городов расстояние между которыми 650 километров вышли навстречу друг другу два поезда Один прошел 250 километров а другой на 35 километров меньше На каком расстоянии друг от друга находятся поезда
Математика
Из 2 городов расстояние между которыми 650 километров вышли навстречу друг другу два поезда Один прошел 250 километров а другой на 35 километров меньше На каком расстоянии друг от друга находятся поезда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 250-35=215 (км. прошел поезд 2) 2)650-(250+215)=650-465=185 (км. между поездами) ответ: 185 км. между поездами.
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