Из 2 городов расстояние между которыми 650 километров вышли навстречу друг другу два поезда Один прошел 250 километров а другой на 35 километров меньше На каком расстоянии друг от друга находятся поезда

Математика

Из 2 городов расстояние между которыми 650 километров вышли навстречу друг другу два поезда Один прошел 250 километров а другой на 35 километров меньше На каком расстоянии друг от друга находятся поезда

Автор: Гость