Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Из 9 палочек составь 5 треугольников начерти их
Математика
Из 9 палочек составь 5 треугольников начерти их
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большой треугольник в нем ромб и 2 маленьких
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
История
Место, где хранили деньги и давали в кредит в 15 веке: а)собор б)ратуша с)коммуна в) ш??ола у) банк
Ответить
История
Напишите всех шахов империи сефевидов
Ответить
Химия
O2 Изобразите строение с помощью метода валентных схем
Ответить
Алгебра
Решите номер 24. Есть вложение.
Ответить
Алгебра
Решите номер 25. Есть вложение.
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск