Из 9 палочек составь 5 треугольников начерти их

Математика
Из 9 палочек составь 5 треугольников начерти их
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большой треугольник в нем ромб и 2 маленьких
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