Из 9 шаров ,среди которых 5 белых и 4 красных наугад выбираются два шара. Найти вероятность того что среди выбрных будут один белыйи и один красный шар задача по теории вероятности

Математика

Из 9 шаров ,среди которых 5 белых и 4 красных наугад выбираются два шара. Найти вероятность того что среди выбрных будут один белыйи и один красный шар задача по теории вероятности

Автор: Гость