Из 9 шаров ,среди которых 5 белых и 4 красных наугад выбираются два шара. Найти вероятность того что среди выбрных будут один белыйи и один красный шар задача по теории вероятности
Математика
Из 9 шаров ,среди которых 5 белых и 4 красных наугад выбираются два шара. Найти вероятность того что среди выбрных будут один белыйи и один красный шар задача по теории вероятности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два варианта событий - Б*К или К*Б Р(б*к) = 5/9 * 4/8 = 5/18 Р(к*б) = 4/9 * 5/8 = 5/18 Вероятность событий ИЛИ равна сумме вероятностей = 5/9 ~0.555~55.5% - ОТВЕТ
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