Помогите пожалуйста срочно нужно!!!!!!! Даю 40 баллов

Алгебра
Помогите пожалуйста срочно нужно!!!!!!! Даю 40 баллов
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Дааааааадаааадададада
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