Мама купила яблоки, виноград и груши. За яблоки она заплатила 70 рублей.,за виноград-в 2 раза больше. Сколько мама заплатила за груши, если вся покупка стоит 300 рублей ?
Математика
Мама купила яблоки, виноград и груши. За яблоки она заплатила 70 рублей.,за виноград-в 2 раза больше. Сколько мама заплатила за груши, если вся покупка стоит 300 рублей ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70*2=140 руб - за виноград 70+140= 210 руб - заплатила за яблоки и виноград 300-210=90 руб - заплатила за груши
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