Мама купила яблоки, виноград и груши. За яблоки она заплатила 70 рублей.,за виноград-в 2 раза больше. Сколько мама заплатила за груши, если вся покупка стоит 300 рублей ?

Математика

Мама купила яблоки, виноград и груши. За яблоки она заплатила 70 рублей.,за виноград-в 2 раза больше. Сколько мама заплатила за груши, если вся покупка стоит 300 рублей ?

Автор: Гость