Какой русский город вел активную торговлю с неметцкой ганзой?
История
Какой русский город вел активную торговлю с неметцкой ганзой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великий Новгород торговал с Ганзой
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