Известно что график функции у=ах+5 проходит через точку М(4;13) Найдите: а)значение углового коэффициента а б)принадлежит ли графику функции тачка А(-2;1),точка В(0;5)
Математика
Известно что график функции у=ах+5 проходит через точку М(4;13) Найдите: а)значение углового коэффициента а б)принадлежит ли графику функции тачка А(-2;1),точка В(0;5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=ах+5,М(4;13) Имеем: у(4)=4а+5=13, 4а=13-5, 4а=8,а=4 Тогда у=4х+5 a).Угловой коэффициент k=4 б). у(-2)= 4*(-2)+5=-8+5=-3 т.А не принадлежит графику данной функции у(0)=4*0+5=5, т.В принадлежит графику данной функции.
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