Известно что график функции у=ах+5 проходит через точку М(4;13) Найдите: а)значение углового коэффициента а б)принадлежит ли графику функции тачка А(-2;1),точка В(0;5)

Математика

Известно что график функции у=ах+5 проходит через точку М(4;13) Найдите: а)значение углового коэффициента а б)принадлежит ли графику функции тачка А(-2;1),точка В(0;5)

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