Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону h(t)=1,8+10t-5t² где h-высота в метрах, t-время в секундах,прошедшее с момента броска.Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 5 метров?
Алгебра
Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону h(t)=1,8+10t-5t² где h-высота в метрах, t-время в секундах,прошедшее с момента броска.Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 5 метров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5=1.8+10t-5t^2 -3.2+10t-5t^2=0 Избавляемся от минуса перемножим всё на -1 3.2-10t+5t^2=0 Меняем числа местами чтобы получить квадратное уравнение 5t^2-10t+3.2=0 D=100-4*5*3.2=100-64=36=6 t1=0.4 t2=1.6 t=t2-t1=1.6-0.4=1.2(секунд) Ответ:1.2 (с)
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