Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону h(t)=1,8+10t-5t² где h-высота в метрах, t-время в секундах,прошедшее с момента броска.Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 5 метров?

Алгебра

Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону h(t)=1,8+10t-5t² где h-высота в метрах, t-время в секундах,прошедшее с момента броска.Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 5 метров?

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