Сталевий кубик занурено у воду так, що його верхня грань паралельна поверхні води. Тиск води на верхню грань становить 1000 Па. Який тиск створює вода на нижню грань, якщо сила натягу нитки, за допомогою якої кубик було занурен...

Физика

Сталевий кубик занурено у воду так, що його верхня грань паралельна поверхні води. Тиск води на верхню грань становить 1000 Па. Який тиск створює вода на нижню грань, якщо сила натягу нитки, за допомогою якої кубик було занурено у воду, становить 69 Н? Густина води 1000кг/м3 , сталі – 7800 кг/м3 , а коефіцієнт g=10H/кг .

Автор: Гость