Из бочки взяли 5 ведер воды, в ней осталось на 3 ведра больше. Сколько ведер всего было в бочке первоначально?

Математика
Из бочки взяли 5 ведер воды, в ней осталось на 3 ведра больше. Сколько ведер всего было в бочке первоначально?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+3=8(ведер) ОТВЕТ: изначально было 8 ведер воды.
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