Из бочки взяли 5 ведер воды, в ней осталось на 3 ведра больше. Сколько ведер всего было в бочке первоначально?

Математика

Из бочки взяли 5 ведер воды, в ней осталось на 3 ведра больше. Сколько ведер всего было в бочке первоначально?

Автор: Гость