Из числа 96 вычти произведение число 6 и 8: К числу 32 прибавить частное чисел 63 и 7: 4 у??ножать на 6 и увеличить на 23. ; 7 увеличить в 6 раз и прибавить 53. ; 45 уменьшить на 20 и разделить на 5

Математика

Из числа 96 вычти произведение число 6 и 8: К числу 32 прибавить частное чисел 63 и 7: 4 у??ножать на 6 и увеличить на 23. ; 7 увеличить в 6 раз и прибавить 53. ; 45 уменьшить на 20 и разделить на 5

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