Из числа 96 вычти произведение число 6 и 8: К числу 32 прибавить частное чисел 63 и 7: 4 у??ножать на 6 и увеличить на 23. ; 7 увеличить в 6 раз и прибавить 53. ; 45 уменьшить на 20 и разделить на 5
Математика
Из числа 96 вычти произведение число 6 и 8: К числу 32 прибавить частное чисел 63 и 7: 4 у??ножать на 6 и увеличить на 23. ; 7 увеличить в 6 раз и прибавить 53. ; 45 уменьшить на 20 и разделить на 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*8=48 96-48=48 63:7=9 32+9=41 4*6=24 23+24=47 7*6=42 42+53 45-20=25 25:5=5
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