Определи общий множитель выражения k−t+p(k−t)
Алгебра
Определи общий множитель выражения k−t+p(k−t)
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K-t+p(k-t)=(k-t)(1+p)
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