Дам 46 баллов помогите пожалуйста номер 584

Гость: Гость:

1) 15 3/4 : 9/9 * 2/9 = 63/4 * 9/9 * 2/9 = 1334/324 = 3.5 2) 3 1/8 : 5/3 * 3/3 = 25/8 * 3/5 * 3/3 = 225/120 = 1,875 3) 10 5/7 : 2 6/7 = 5 35/42 = 5 5/6 = 5,2 4) 9:100*15 = 0,09 * 15 = 1.35 5) 45:100*8 = 0,45 * 8 = 3.4 6) 6/3 = 2; 100/2 = 50 значит 50% Потом вернусь, дорешаю, если никто не решит до этого, времени пока нету.