Даю 20 баллов выполните сложение а) 3/8 + 2 1/4 б) 1/4 + 3 1/6 в) 5 2/15 + 3 2/9 г) 2 4/9 + 1/6 д)1 3/5 + 10 1/4 е) 4 1/4 + 2/9

Математика

Даю 20 баллов выполните сложение а) 3/8 + 2 1/4 б) 1/4 + 3 1/6 в) 5 2/15 + 3 2/9 г) 2 4/9 + 1/6 д)1 3/5 + 10 1/4 е) 4 1/4 + 2/9

Автор: Гость