Даю 20 баллов выполните сложение а) 3/8 + 2 1/4 б) 1/4 + 3 1/6 в) 5 2/15 + 3 2/9 г) 2 4/9 + 1/6 д)1 3/5 + 10 1/4 е) 4 1/4 + 2/9
Математика
Даю 20 баллов выполните сложение а) 3/8 + 2 1/4 б) 1/4 + 3 1/6 в) 5 2/15 + 3 2/9 г) 2 4/9 + 1/6 д)1 3/5 + 10 1/4 е) 4 1/4 + 2/9
Ответ(ы) на вопрос:
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А)5,55 б)5,35 в)6,9 д)27,85 е)10,45
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