(29350-22910) × 14 : 92 +19020 ; 44197 : 193 × 169 -44163 : 63. ПОМОГИТЕ ПРОШУ
Математика
(29350-22910) × 14 : 92 +19020 ; 44197 : 193 × 169 -44163 : 63. ПОМОГИТЕ ПРОШУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ето ответи 1) 20000 2) 38000
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