Соедини линией названия архитектурных сооружений с именами их авторов.
Окружающий мир
Соедини линией названия архитектурных сооружений с именами их авторов.
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Гость:
1-2, 3-5, 4-6. во и всё у меня токоеже задание на в следующий раз фоткай а то не понятно
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