К предстовителям ракообразных относят

Биология
К предстовителям ракообразных относят
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
водные животные населяют моря и пресные водоемы. Тело их расчленено на головогрудь и брюшко. Они имеют две пары усиков, сложные, или фасеточные глаза. Дышат жабрами. Общее число известных видов — 20 000. Например: КРАБЫ, РАКИ-БОГОМОЛЫ,  РАКИ-ЩЕЛКУНЫ
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