К предстовителям ракообразных относят

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водные животные населяют моря и пресные водоемы. Тело их расчленено на головогрудь и брюшко. Они имеют две пары усиков, сложные, или фасеточные глаза. Дышат жабрами. Общее число известных видов — 20 000. Например: КРАБЫ, РАКИ-БОГОМОЛЫ, РАКИ-ЩЕЛКУНЫ