Какая гласная всегда стоит под ударением
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Какая гласная всегда стоит под ударением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ё всегда стоит под ударением
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