Помогите пожалуйста!У кого есть атлас (казакша атлас) 5 класс то скиньте пожалуйст?? ответы на этой странице (9 такырып)или ответь на вопросы на фотографии. Заранее спасибо

География

Помогите пожалуйста!У кого есть атлас (казакша атлас) 5 класс то скиньте пожалуйст?? ответы на этой странице (9 такырып)или ответь на вопросы на фотографии. Заранее спасибо

Автор: Гость