Помогите пожалуйста!У кого есть атлас (казакша атлас) 5 класс то скиньте пожалуйст?? ответы на этой странице (9 такырып)или ответь на вопросы на фотографии. Заранее спасибо
География
Помогите пожалуйста!У кого есть атлас (казакша атлас) 5 класс то скиньте пожалуйст?? ответы на этой странице (9 такырып)или ответь на вопросы на фотографии. Заранее спасибо
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Гость:
Ұзақ өмір сүретін ағаш - секвойя
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