В магазин привезли овощи.капусты было 30 кг,моркови в 6 раз меньше,чем капусты,а све??лы на 12 кг больше чем моркови.сколько килограммов овощей привезли в магазин? 2 класс

Математика
В магазин привезли овощи.капусты было 30 кг,моркови в 6 раз меньше,чем капусты,а све??лы на 12 кг больше чем моркови.сколько килограммов овощей привезли в магазин? 2 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30:6= 5(кг)- морковь. 2) 5+12 = 17(кг) - свёкла. 3) 5+17+30= 52(кг) Ответ: 52 кг овощей привезли в магазин.
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