В магазин привезли овощи.капусты было 30 кг,моркови в 6 раз меньше,чем капусты,а све??лы на 12 кг больше чем моркови.сколько килограммов овощей привезли в магазин? 2 класс

Математика

В магазин привезли овощи.капусты было 30 кг,моркови в 6 раз меньше,чем капусты,а све??лы на 12 кг больше чем моркови.сколько килограммов овощей привезли в магазин? 2 класс

Автор: Гость