Какие из реакций обмена протекают до конца: 1)MgCl2+K2SO4=gt; 2)Pb)NO3)2+K2S=gt; 3)H3PO4+KOH=gt; 4)K2SO3+HCL=gt;

Гость: Гость:

1) не идет, не выделяется осадок и не выделяется газ 2) идет, выпадает черный осадок PbS Pb(NO3)2 + K2S ---> PbS + 2KNO3 3) идет, реакция замещения H3PO4 + 3KOH ---> K3PO4 + 3H2O 4) идет, выделяется газ с резким запахом SO2 K2SO3 + 2HCl ---> 2KCl + SO2 + H2O