Вася зашифровал слово Из перого слога идут пароходы Последний увидишь в лесу Поставь между ними согласные буквы И в школу вещи несу

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Вася зашифровал слово Из перого слога идут пароходы Последний увидишь в лесу Поставь между ними согласные буквы И в школу вещи несу

Автор: Гость