Найдите значение произведения : а) ( - 10 ) * ( - 0,1 ) * ( - 2,5 )=? б) ( - 1/2 ) * ( - 2/3 ) * ( - 3/4 )=? в) ( - 1 ) * ( - 3,7 ) * 10=? г) - 1/2 * 2 * 1/3=? помогите пожулуйста

Математика

Найдите значение произведения : а) ( - 10 ) * ( - 0,1 ) * ( - 2,5 )=? б) ( - 1/2 ) * ( - 2/3 ) * ( - 3/4 )=? в) ( - 1 ) * ( - 3,7 ) * 10=? г) - 1/2 * 2 * 1/3=? помогите пожулуйста

Автор: Гость