Найдите значение произведения : а) ( - 10 ) * ( - 0,1 ) * ( - 2,5 )=? б) ( - 1/2 ) * ( - 2/3 ) * ( - 3/4 )=? в) ( - 1 ) * ( - 3,7 ) * 10=? г) - 1/2 * 2 * 1/3=? помогите пожулуйста
Математика
Найдите значение произведения : а) ( - 10 ) * ( - 0,1 ) * ( - 2,5 )=? б) ( - 1/2 ) * ( - 2/3 ) * ( - 3/4 )=? в) ( - 1 ) * ( - 3,7 ) * 10=? г) - 1/2 * 2 * 1/3=? помогите пожулуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) -2,5 б) -0,25 в) 37 г) -1/3
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