Какой принцип размещения у завода красный октябрь сырьевой,,,, и почему
География
Какой принцип размещения у завода красный октябрь сырьевой,,,, и почему
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Основные факторы размещения предприятий черной металлургии* Предприятия и производства ---------------------------------------------Факторы размещения Горно-обогатительные комбинаты -------------------------------------Сырьевой Коксогазовые заводы -------------------------------------------------------В составе металлургических заводов полного цикла Металлургические заводы полного цикла ---------------------------Сырьевой, топливный, у источников электроэнергии и пресной воды Передельная металлургия -----------------------------------------------Тяготеет к центрам машиностроения Производство ферросплавов ----------------Тяготеет к крупным источникам электроэнергии и металлургическим заводам полного цикла
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