Сочинение как нужно вести себя в лесу
Литература
Сочинение как нужно вести себя в лесу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы пошли с друзьями в лес. В лесу стояли знаки не разводить костры и разорять птичьи гнёзда. Но мы не заметили знаки и стали разводить костёр. Потом мы забыли убрать за собой мусор. Когда мы шли домой нас остановил охотник и спросил:,,Это вы не убрали за собой мусор и разводили костры?,,- мы ответили:,,Да это мы, извините нас, пожалуйста, мы все уберём,,. И мы пошли убирать. Так что не забывайте убирать за собой мусор и не разводите костры в лесу!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Поставь ударение.подчеркни " опасные места",обозначь часть слова,в которой они находятся, объясни написания
Математика
Помогите!!!! работу над ошибками.. по матике (a-3)²= (2y+5)²= (4a-b)(4a+b)= (x²+1)(x²-1)= 2(3x-2y)(3x+2y)= (a³+b²)²= (a-5)² (2x-...
Английский язык