Сочинение как нужно вести себя в лесу

Гость: Гость:

Мы пошли с друзьями в лес. В лесу стояли знаки не разводить костры и разорять птичьи гнёзда. Но мы не заметили знаки и стали разводить костёр. Потом мы забыли убрать за собой мусор. Когда мы шли домой нас остановил охотник и спросил:,,Это вы не убрали за собой мусор и разводили костры?,,- мы ответили:,,Да это мы, извините нас, пожалуйста, мы все уберём,,. И мы пошли убирать. Так что не забывайте убирать за собой мусор и не разводите костры в лесу!