Реферат на тему В безопасности ли природа и что с ней может стать в будушем
Биология
Реферат на тему В безопасности ли природа и что с ней может стать в будушем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моё мнение такое природа не в безопасности по то му что мы ее засоряем отходами , а что синей может стать в будущем она поростет в грязи если мы не будем следить за чистотой природы.:-)
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